Advarsel fra overlæge: - Virus kan også bryde ud i andre østjyske kommuner

79 personer testet smittede med covid-19 i Aarhus siden fredag. Det viser tal, som TV 2 har fået tilsendt af Folketingets følgegruppe for covid-19.

Imens rykker smittetallene i nogle af de øvrige østjyske kommuner også på sig i den kedelige retning – dog i langt mindre grad end i Aarhus.

Alligevel skal vi være forsigtige, lyder det fra Lars Østergaard, ledende overlæge på afdelingen for infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital.

- Borgerne i de andre østjyske kommuner skal forholde sig fuldstændigt ligesom, vi gør i Aarhus med god håndhygiejne og afstand. Vi er kommet hurtigt ind i en indsats i Aarhus, men virus er stadig derude. Også i de nærliggende kommuner i Østjylland.

- Derfor skal man også der tage sig sine forholdsregler, så vi kan undgå at lukke samfundet ned og samtidig passe på vores ældre og svage medborgere, siger Lars Østergaard, til TV2 ØSTJYLLAND.

Husk anbefalingerne

I Horsens følger kommunens ledelse nøje corona-udbruddet i Aarhus.

Særligt fordi flere borgere hver dag pendler mellem Aarhus og Horsens.

- Med den udvikling i antallet af smittede, vi har set, er det helt afgørende, at alle husker den gode adfærd og husker at overholde de retningslinjer, der er. Vi skal alle hjælpe med at passe på hinanden, lyder opfordringen fra borgmester Peter Sørensen (Soc.dem.), til TV Syd.

Også Norddjurs Kommune opfordrer alle i kommunen – borgere og gæster - til fortsat at huske og følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Ikke mindst i lyset af det aktuelle udbrud af Covid-19 smitte i Aarhus Kommune. Det skriver de i en pressemeddelelse.

I artiklen her kan du danne dig et overblik over, hvordan din kommune er forberedt på et muligt nyt udbrud.