Advarer om robotstemme - udgiver sig for at være fra politiet

Flere østjyder bliver for tiden udsat for forsøg på telefonsvindel gennem såkaldt ’spoofing’. Det skriver Østjyllands Politi i en serie af opslag på det sociale medie X, der tidligere hed Twitter.

I den anden ende af linjen høres, hvad politiet betegner som en robotlignende, engelsktalende stemme, der udgiver sig for at være fra politiet.

- Stemmen beder om, at man skal taste forskellige numre undervejs i et forsøg på at franarre dig dine penge og personlige oplysninger. Opkaldet kommer ikke fra os, og vi opfordrer til, at man straks lægger røret på, hvis man bliver ringet op af en lignende stemme, skriver Østjyllands Politi.

Opkaldene ser tilsyneladende ud til at komme fra danske numre, men der er efter politiets vurdering tale om ’spoofing’, hvor svindlerne ændrer visningen af deres udenlandske nummer til et dansk nummer.

- På den måde ser det ud som, at man bliver ringet op fra et dansk nummer, selvom opkaldet kommer fra udlandet, skriver politikredsen.

Er man blevet franarret sine personlige oplysninger, skal man hurtigst muligt kontakt sin bank og få spærret sine kort, opfordrer politiet.

- Hvis du modtager et nyt opkald, skal du smække røret på. Vi opfordrer til, at du anmelder det til os, hvis du er blevet udsat for spoofing.