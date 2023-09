Advarer mod farlig tendens: Gas kan sive ind i huset

I de senere år er der sket en væsentlig stigning i antallet af personer, der tager gasinstallationer ned, selv om de ikke har haft autorisation til at gøre det.

Det resulterer ofte i fejl, hvor gasrørene enten ikke bliver spærret af, eller det bliver gjort forkert.

Gassen kan sive ind i boligen, og det medfører risiko for eksplosionsfare.

Det skriver Sikkerhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

- Det er en farlig tendens. Når man ikke har en vvs-autorisation fra Sikkerhedsstyrelsen, skal man simpelthen holde fingrene væk fra gasinstallationer, siger Søren Assenholt Muff, kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen.

I 2020 havde Sikkerhedsstyrelsen syv sager, hvor uautoriserede personer manglede at afproppe gasrørene eller havde gjort det forkert.

I 2022 var det tal steget til 107, mens der indtil videre i 2023 allerede er 108 sager.

- Vi har blandt andet set åbne ender, som ikke har været lukket af på nogen måder. I nogle tilfælde har vi set plastikposer viklet rundt om et rør, og i andre tilfælde avispapir, der er stukket ned i et rør. Og det stopper på ingen måde gassen fra at sive ud, siger Søren Assenholt Muff.

Hvis man skal af med sit gasfyr, anbefaler Sikkerhedsstyrelsen, at man bestiller en autoriseret vvs-installatør til at komme og udføre arbejdet.

I Østjylland har adskillige byer valgt gassen fra for i stedet at satse på fjernvarme. Det kræver en installation i hver enkelt bolig og de fleste steder en stor regning.

Boligejeren skal selv opsige aftalen om gasforsyning. Når gasforsyningen er opsagt, kommer forsyningsselskabet ud for at fjerne gasmåleren og stikledningen ind til gasinstallationen, der ikke længere er i brug.

De sørger også for at tjekke, om gasinstallationen er afproppet korrekt.

Dog kan der gå flere uger, fra gasfyret er fjernet, og gasforsyningen er opsagt, til forsyningsselskabet kommer ud til boligen.

Det er i den mellemliggende periode, at der er risiko for sivende gas og en gaseksplosion, hvis ikke gassen er afproppet korrekt.