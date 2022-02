Absolut rekordår: Så mange boliger blev der solgt i 2021

Det er hovedsageligt enfamiliehusene, der trækker læsset med 65.414 handler, hvilket også er rekord.

Der er også solgt 22.488 lejligheder og 14.209 sommerhuse. Sidstnævnte er det næsthøjeste hidtil og er kun overgået af 2020, hvor de fleste måtte holde ferie herhjemme på grund af coronarestriktioner.

Gassen går af i 2022

Brian Friis Helmer, der er privatøkonom i Arbejdernes Landsbank, forventer dog ikke, at 2022 når samme højder.

- Rentestigningen har ganske enkelt gjort det dyrere for potentielle boligkøbere at få finansieret købet, og det vil alt andet lige trække i en nedadgående retning på handelsaktiviteten og priserne uden, at det dog nødvendigvis betyder boligprisfald, skriver han i en kommentar.