Aarhus halverer antallet af unge hjemløse

Det fald skyldes blandt andet, at Aarhus Kommune har arbejdet med den såkaldt housing first siden december 2020. Det betyder, at borgerne tilbydes en bolig, samtidig med at kommunens støtter med hjælp i hverdagen.

- Det er vigtigt, at vi holder fast nu, så resten af borgerne i hjemøshed kan få egen bolig. For selvom vi har knækket kurven, er der fortsat 95 unge mennesker under 25 år i hjemløshed i Aarhus, siger Kira West, der er direktør i Hjem til Alle Alliancen, i en pressemeddelelse.

I alt er antallet af hjemløse faldet med en tredjedel til 507.