Aarhus-forskere mener at have fundet nyt ulvepar

Forskere fra Aarhus Universitet mener at have fundet frem til et nyt ulvepar i området Lille Vildmose i Nordjylland.

Det fremgår af et opslag på Facebook-siden "Ulveatlas".

Det er sammen med kolleger fra Naturhistorisk Museum, at forskerne holder øje med ulvene for Miljøstyrelsen, og nu har de altså med vildtkameraer fået optagelser i kassen af det, som angiveligt er en han og en hun, som danner par.