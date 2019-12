Årets virale hits: Se eller gense dem her

Hver dag arbejder vi på TV2 ØSTJYLLAND for at lave indhold til alle vores platforme. Det betyder, at vi blandt andet laver tv-indslag, artikler til vores hjemmeside og Facebook-videoer.

Flere af sidstnævnte er nået ud til rigtig mange mennesker.

Her kommer et overblik over de virale hits i 2019:

10. Nabokonflikter var også vilde før i tiden

I forbindelse med en historie om en nabostrid i landsbyen Lyngå i Favrskov Kommune valgte vi at give et tilbageblik til en af de mest spektakulære nabokonflikter, vi har haft i Østjylland.

Læs også Naboer i 'krig' i årevis - røg fra halmfyr splitter landsby

I Rønde på Djursland blev en mand nemlig så sur over, at naboen trådte ind på hans grund, når han steg ud af sin bil, at han byggede en mur.

Det betød, at naboen var nødt til at stige ud af bilen gennem bagagerummet.

9. Kåde dyr i sommervarmen

Eva Maria Kvolbæk sendte os i sommer en video af to bi-lignende dyr, som viste sig at være svirrefluer, der gav den gas i sommervarmen.

Den video brugte vi til at vise, at vi alle kan blive lidt kåde, når varmen tager over.

8. Blå Mandag for 10 år siden

Gode tilbageblik hitter altid på Facebook. Det er også tilfældet med videoer, hvor man kan se, hvordan ungdommen så ud til Blå Mandag for 10 år siden.

Sådan en video lagde vi op den 20. maj, og brugerne elskede den.

Mange blev tagget i kommentarsporet, så de kunne se, hvordan især moden har ændret sig.

7. Gudrun fylder 100 år

Der er ingen grund til at falde af på den, bare fordi man er 100 år.

Det er Gudrun Pedersen fra Randers-bydelen Romalt et bevis på.

Læs også Gudrun fylder 100 år i dag - og hun er ikke noget særligt

I forbindelse med hendes runde dag lagde vi et interview med hende op på Facebook, og det blev godt taget imod af Facebook-brugerne.

6. Luftguitar på Sølund Musik-Festival

To af de største virale hits på vores side i 2019 stammer fra Sølund Musik-Festival i Skanderborg.

Festivalen er for udviklingshæmmede og deres ledsagere, og hvert år er den et tilløbsstykke.

Traditionen tro var der i år konkurrence i luftguitar, og vores video fra den gik rent ind hos Facebook-brugerne.

5. Jes var død uden nogen vidste det

Da vi delte historien om samleren Jes på vores Facebook-side, blev den delt over 600 gange og fik mange hundrede kommentarer med på vejen.

Emnet om den værdige død viste sig at være et, som mange kunne relatere til, og som mange havde en holdning til.

Læs også Samleren Jes var død i måneder – ingen fik det at vide

Vi fik efterfølgende løftet flere problemer på området til Folketinget, hvor der nu bliver kigget på procedurerne.

4. Jacob Haugaard deler ud af partistøtten

Et arkivklip med entertainer og tidligere folketingspolitiker Jacob Haugaard hittede også i år.

I 1994 fik han nemlig en femmer pr. stemme, og pengene valgte han at bruge på gaver til folket.

3. Sådan undgår du en facer

Under et større tema om facere på gågaden i Aarhus lavede vi en satirisk video, hvor vi kom med 'gode råd' til, hvordan man lettest kommer forbi en facer.

Og den synes folk på Facebook var virkelig sjov, og mange havde samtidig en holdning til de mange facere på gaden.

2. Gensyn fra skøn festival

Da programmet for årets Sølund Musik-Festival lå klar i marts valgte vi at bringe et tilbageblik til festivalen i 2018.

Læs også Sølund takker af for i år: Se de livsglade billeder her

Videoen emmede af livsglæde og ren lykke hos de mange udviklingshæmmede deltagere, og den blev delt vidt og bredt.

Det betød, at arkiv-klippet blev årets næstmest populære opslag på vores Facebook-side.

1. Tosset fåre-video gik amok

Gruppen Les Moutons optrådte til Randers Festuge i sommer, og vi forsøgte at lave et interview med fårene.

Det gik FÅR-færdeligt.