9.000 danskeres mailadresser involveret i omfattende hackersag

En person bosiddende i Sydøstjylland er blevet anholdt i forbindelse med en omfattende sag om tyveri af personlige oplysninger.

Vedkommende er anholdt sammen med to andre personer i en koordineret aktion, hvor flere danske politikredse har samarbejdet med kolleger i 16 andre lande.

Det hele er blevet styret af Europol, hollandsk politi og det amerikanske forbundspoliti, FBI, og i alt er 119 personer blevet anholdt på tværs af landegrænser.

Det oplyser politiets Nationale Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, i en pressemeddelelse, og de fortæller videre til TV2 Østjylland, at den ene anholdelse altså har fundet sted i Sydøstjyllands Politikreds, der har hovedsæde i Horsens.

De tre anholdte er sigtet for at have købt ulovlig adgang til talrige borgeres stjålne, personlige bruger- og kontooplysninger via det ulovlige website Genesis Market, som nu er blevet lukket ned. Ifølge NSK har op imod to millioner personer globalt fået lækket sine oplysninger via sitet.