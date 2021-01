9 ud af 10 vil takke ja til coronavaccine

Antallet af danskere, der vil takke ja til at få vaccine mod coronavirus, er steget fra 76 procent i december til 87 procent på nuværende tidspunkt.

Det svarer til omkring 9 ud af 10 personer.

Det viser nye tal fra den seneste uge fra Hope-projektet på Aarhus Universitet, skriver DR.

Også andelen af skeptikere er faldet fra 11 til 5 procent.

Vaccinationerne er kommet godt i gang

Ifølge Michael Bang Petersen, professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, er det et udtryk for, at vaccinationen nu er kommet godt i gang. Han står i spidsen for Hope-projektet.