72-årig til sundshedspersonale: - Tak for en fantastisk behandling

Da han første gang i 2015 var til en undersøgelse med sit ben, fik han at vide, at en operation ikke lå først for. Han fik derfor nogle redskaber til selv at ændre sin situation til det bedre – blandt andet ved at motionere og droppe cigaretterne.

Det er han i dag glad for, og han håber, at flere vil væbne sig med tålmodighed, når ikke situationen er akut.

- De gør alt, hvad de kan. Men er man ikke livstruende syg, bør man vente. Det tror jeg, lægerne er gode til selv at vurdere, siger han.

Tak til sundhedspersonalet

Spørger man Asger Kjærgaard, hvad han gerne vil sige til de sundhedspersoner, han har mødt, er beskeden klar:

- Jeg vil gerne sige tak for en fantastisk behandling og en stor arbejdsindsats. De gør et godt stykke arbejde, og alle de negative kommentarer har ikke hold i virkeligheden, siger Asger Kjærgaard.