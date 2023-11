71-årig hædret efter 3080 kampe

Selvom Gunnar Bjerglund fra Djursland er blevet 71 år gammel, er han stadig aktiv som fodbolddommer. Alene i år har han passet fløjten i 103 fodboldkampe.

Og sådan har det været, siden han fik sit dommerkort i 1971. Igennem årene er det blevet til 3080 kampe, og onsdag aften blev han hødret for hans indsats som Årets Breddedommer i DBU Jylland Region 3.

Han lovprises for sit arbejde med og for de øvrige dommere på Djursland, skriver DBU Jylland på sin hjemmeside.

- Gunnar er et fyrtårn blandt de frivillige og har gennem mange år ydet en kæmpe indsats for dommerne på Djursland og i dommerområde 3A (der dækker det nordøstlige Jylland, red) – og dermed for hele dommerfamilien, lyder det i indstillingen af Gunnar Bjerglund.

Med i prisen som Årets Breddedommer 2023 i DBU Jylland Region 3 følger et diplom, blomster og to landskampbilletter.