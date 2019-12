6 myter om tømmermænd: Hjælper det at spise junkfood?

En sjov julefrokost kan ofte ende ud i slemme tømmermænd. På kort tid kan man gå fra at være flyvende og uovervindelig til at være træt og dårlig.

Og når hovedpinen dunker, kvalmen trænger sig på og trætheden overmander én dagen derpå, så kan man godt blive desperat efter at slippe af med de grumme tømmermænd.

Og hvad kan man så egentlig gøre? Hvad virker og hvad virker ikke? TV2 ØSTJYLLAND har allierede sig med Christian Lodberg Hvas, der er overlæge og klinisk lektor på Aarhus Universitet, som her be- og afkræfter seks myter om, hvordan man slipper af med tømmermændene.

1. Gør rygning tømmermændene værre?

Nej, lyder det korte svar fra overlægen.

Man kan dog få det værre, hvis man ryger til en fest, og man ikke plejer at ryge. Man kan også få det dårligt, selvom man ryger til hverdag, hvis man ryger mere til en fest, end hvad man gør normalt.

- Men det er ikke sådan, at rygning gør giftvirkningen af alkohol værre, siger Christian Lodberg Hvas til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvis du ikke er vant til at ryge, kan det godt mærkes dagen efter. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

2. Hjælper det med en løbetur?

Det kan være helt enormt svært at tage sig sammen til at lave ret meget, når man er ramt af tømmermænd.

Den gode nyhed er, at du bare kan tage det helt roligt, for du behøver faktisk slet ikke have dårlig samvittighed over, at du ikke har overskud til at være aktiv. Tømmermændene bliver nemlig ikke mindre af at få sved på panden.

- Hvis man har tømmermænd, så mangler man salt og væske, og det vinder man

ikke ved at tage ud og løbe, siger Christian Lodberg Hvas til TV2 ØSTJYLLAND.

En løbetur dagen derpå gør ikke tømmermændene mindre. Foto: Bax Lindhardt - Ritzau Scanpix

3. Kan en gåtur gøre noget godt?

Det hjælper altså ikke på tømmermændene at snøre løbeskoene og løbe ud i det blå.

En gåtur kan derimod godt være en god idé for krop og sjæl. Især hvis man går efter noget helt bestemt.

- En gåtur kan godt hjælpe, ja. Især hvis man henter noget salt og væske, siger Christian Lodberg Hvas til TV2 ØSTJYLLAND.

4. Hjælper det at kaste op?

Kvalmen kan være altoverskyggende på en dag med tømmermænd, og det kan være meget fristende at stikke to fingre i halsen i forsøg på at komme af med kvalmen, men er det nu også en god idé?

- Nej. Generelt er alkoholen langt ude i tarmen og optaget i kroppen, før man lægger sig til at sove, så hvis man kaster op, så er det fordi, man har fået for meget at drikke, og så kan det godt være, man får det bedre, men generelt så er det ikke affald eller alkohol, man kaster op, siger Christian Lodberg Hvas til TV2 ØSTJYLLAND.

5. Hjælper det at drikke saltvand?

En anden myte er, at det kan hjælpe at drikke et glas saltvand, før man går i seng, men hjælper det overhovedet at byde sig selv på denne salte drik?

- Det gør det sandsynligvis. Det, som kroppen mangler, det er salt og væske og sukker, og det kan man indtage, og det hjælper, siger Christian Lodberg Hvas til TV2 ØSTJYLLAND.

6. Hjælper junkfood på tømmermændene?

For de fleste står et madorgie af diverse junkfood så som burger, pommes frittes og pizza øverst på listen dagen derpå.

Og ifølge siger Christian Lodberg kan vi faktisk indtage det snaskede mad med mange kalorier med god samvittighed, for det hjælper faktisk på tømmermændene.

- Det hjælper på den måde, at man får masser af salt, man får masser af sukker, og man drikker væske, så på den måde kan det hjælpe, selvom det jo grundlæggende er usundt, siger Christian Lodberg Hvas til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er godt at spise mad, der indeholder salt og sukker dagen derpå. Foto: Magnus Møller - Ritzau Scanpix

Overlægens bedste råd

Rygning forværrer altså kun tømmermændene, hvis du ikke er vant til at ryge, eller hvis du ryger mere til festen, end hvad du gør til daglig. En løbetur hjælper ikke, og det samme gør sig gældende for en gåtur. Det hjælper heller ikke at kaste op.

Det kan derimod være en god idé at drikke et stort glas saltvand, inden man lægger sig til at sove og dagen derpå er junkfood, der indeholder massevis af salt også en god idé. Sidst nævnte indgår også i lægens bedste råd:

- Mit bedste råd er, at man drikker det, man kan tåle, og hvis man har drukket for meget, så sørger man for at få dækket sit væskebehov og sit saltbehov dagen efter, siger Christian Lodberg Hvas til TV2 ØSTJYLLAND.

