7-Eleven har meldt omfattende hackerangreb til politiet

- Der er tale om et såkaldt ransomwareangreb, hvor de kriminelle har tiltvunget sig adgang til netværket og låst systemerne, hedder det.



Ved ransomwareangreb afskærer hackerne typisk virksomhederne fra deres egne data via en krypteringsnøgle og kræver store summer for at give adgang igen.

Hackerangrebet har blandt andet medført, at alle butikker lukkede mandag.

Ingen kortbetaling

Siden er de gradvist begyndt at åbne igen. De 110 af landets 176 butikker, som er åbne, kan imidlertid ikke modtage kortbetaling.

7-Eleven har på sin Facebook-side udmeldt, at en række af butikkerne i Aarhus C samt i Risskov og Hasselager igen holder åbent.

Kunder kan dog kun betale med kontanter eller MobilePay.