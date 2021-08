67-årig østjyde erkender trusler og chikane mod Støjberg

Han er tiltalt for fra 2016 til 2020 gennem mindst 11 breve og 84 beskeder på beskedtjenesten Messenger at have chikaneret og truet politikeren.



Eksempelvis skrev han:

- Hejsa, du er den mest forbandede lede mær, der findes i Folketinget. Så fik du lige lejlighed til igen at svine en befolkningsgruppe til. Men pas på lille Støjsender. 021020. Den dag må du hellere give dine vagter ekstra løn.

- Du er det største svin. Du er den største racist i DK – du er nazist. Du er den ledeste kælling. Du går direkte mod en langsom og meget smertefuld død.

Havde kontakt med syriske flygtninge

På retsmødet lægger han kortene på bordet og siger, at han følte sig provokeret af Inger Støjbergs fejring af stramninger af udlændingeloven.

Eksempelvis lagde hun i 2017 et billede på Facebook, hvor hun fejrede en stramning af udlændingeloven med kage.

- Det er voldsomt svært for mig at se på, at man gør livet vanskeligere for andre – og fejrer det med en stor kage og et smil på læben - når jeg samtidig hele tiden konfronteres med borgere, der har det rigtig svært, siger den tiltalte.