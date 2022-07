6.529 har fået tilbud om hjælp til at finde ledig studieplads

Afvisningen kan skyldes, at der var andre, som kom foran i køen på grund af et højere karaktergennemsnit. Eller også kan det skyldes, at andre var bedre til optagelsesprøven.

Det var efter midnat mellem onsdag og torsdag, at de håbefulde ansøgere fik at vide, om de var kommet ind på drømmestudiet eller ej.