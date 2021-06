43.000 personer står i kø til skrottede coronavacciner

Ifølge Jonas Nilsen fra Practio har omkring 500 læger tilmeldt sig ordningen, og det er ikke langt fra målet, siger han.

- Nu skal vi have de mange læger introduceret og trænet i at tage videokonsultationer, siger han.

Desuden skal der skrues op for personalet i centrene, lyder det.

Fem centre

Torsdag åbnede Practios femte og sidste vaccinationscenter i Aalborg. Der er desuden centre i København, Roskilde, Odense og Aarhus.

For at få en af vaccinerne gennem fritvalgsordningen skal man gennem en konsultation med en læge. Den foregår over computeren og varer cirka 10 minutter.

Det er helt og aldeles op til lægen at vurdere, om en vaccination kan ordineres eller ej. Der kan være forskellige sundhedsmæssige grunde til, at lægen giver et afslag.