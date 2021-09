40.000 danskere har fået trukket gæld i lønnen

- Gældsstyrelsen har arbejdet hårdt på at få gælden gjort klar til det nye system. Der er sendt mange tusinder af varsler om lønindeholdelse til skyldnere, og det gør mig rigtig glad, at den samlede inddrivelse af gæld til Rigspolitiet har fået et løft.

- Der er dog stadig en del gæld til Rigspolitiet, der skal flyttes til Gældsstyrelsens nye system, så vi hviler ikke på laurbærrene, siger skatteministeren.

Hæver fra trækprocenten

Lønindeholdelsen foregår i praksis sådan, at man hæver trækprocenten for borgeren, der skylder penge. Det vil sige, at beløbet er trukket, allerede inden lønnen kommer ind på bankkontoen.