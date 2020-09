380 overtrædelser ved skolekontrol: - Der er alt for mange, som kører for stærkt

De seneste uger har Østjyllands Politi haft travlt.

De har nemlig haft særligt fokus på færdslen ved og omkring de østjyske skoler i forbindelse med skolestarten, og det har ført til hele 144 kontroller i løbet af ugerne 33, 34 og 35.

- Langt de fleste har kørt fint og pænt, men der er stadigvæk ting, som ikke er så gode. På kontrollerne er der konstateret 380 forseelser, lyder det fra kommunikationsmedarbejder hos Østjyllands Politi, Anne Tiedemann, til TV2 ØSTJYLLAND.

Flest hastighedsovertrædelser

Det er især hastighedovertrædelser, som vejer tung blandt de mange forseelser ved kontrollerne, og derfor kommer færdselssafdelingen ved Østjyllands Politi nu med en advarende pegefinger.

- Det er vores generelle indtryk, at forældre og øvrige trafikanter passer godt på børnene i trafikken, men der er plads til forbedring. Det gælder særligt i forhold til hastighed, da der er alt for mange, som kører for stærkt ved skolevejene. Desværre ser vi også enkelte forældre, der ikke har spændt børn fast, siger politikommissær hos Østjyllands Politi Amrik Chadha i en pressemeddelelse.

Men hastighedsovertrædelser og manglende seler til børn og voksne er ikke det eneste, som er blevet observeret ved kontrollerne.

11 personer er ligeledes blevet sigtet for at benytte håndholdt mobiltelefon, imens de kørte, samtidig med at én kørte over for gult eller rødt lys.

Resultatet af kontrollerne ved skolerne i Østjylland: • 336 overskred hastighedsbegrænsningerne

• 11 benyttede håndholdt mobiltelefon under kørsel

• 20 kørte uden sikkerhedssele

• 9 havde børn i bilen, som ikke var fastspændt med sele

• 2 havde en person siddende bag på en knallert eller en cykel

• 1 havde ikke medbragt kørekort

• 1 kørte over for gult eller rødt lys

Overskridelse af hastighedsbegrænsninger vejer tungest på landsplan

Kontrollerne er en del af en landsdækkende indsats, som Politiet hvert år foretager. På landsplan blev der i alt konstateret lidt over 7.700 forseelser i år, og her er tendensen den samme som i Østjylland.

Hele 7078 af forseelserne er nemlig hastighedsovertrædelser på skolevejene. I Østjylland var 366 af de 380 forseelser hastighedsovertrædelser.

Østjyllands Politi fremhæver derfor også, at de fortsat vil være opmærksomme på færdslen omkring skolerne.

