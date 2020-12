3285 nye tilfælde af coronavirus: Andel positive prøver falder

Af de 79 på intensivafdeling ligger 52 forbundet til en respirator, der skal hjælpe dem med at trække vejret. Der er seks flere end fredag.

SSI's opgørelse tager ikke højde for hurtigtest foretaget af de private selskaber Falck, SOS International, Copenhagen Medical og Carelink, der har fået til opgave at udføre lynprøver for staten.