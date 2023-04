31 borgmestre i fælles opråd: Hold igen med nye ejendomsvurderinger

De vilde stigninger i grundskylden kan betyde, at flere ser sig nødsaget til at sælge jord fra til større landbrugsbedrifter - enten med det samme eller når ejendommen skal handles igen.

På sigt vil det omdanne landområderne til store landbrug og så "parcelhuse" på landet med meget lidt jord, da kun få private har råd til at eje højt beskattet jord.

Samtidig er der heller ingen rimelighed i, at ejendomme på landet med nogle hektar i en landzone uden mulighed for byudvikling eller anvendelse ud over landbrug og natur skal beskattes i samme kategori som ejendomme i byerne, hvor der kan sælges til mange formål, og større arealer kan byudvikles.

Ejendomme på op til 15 hektar, som ikke vil kunne kategoriseres som landbrug efter de nye regler, vil i praksis blive afviklet, fordi sælgerne vil forsøge at sælge ejendommen på den bedst mulige måde. Desværre skaber boliger på landet stort set uden jord ikke den samme tilflytning, idet selve idéen med at flytte på landet for mange handler om at få mere plads og mere natur.

Det vil samtidig betyde, at naturen får mindre plads til at gro vildt, da mere jord vil overgå fra natur til landbrugsjord. Det er i sig selv paradoksalt, når vi står midt i en biodiversitetskrise.