30.000 elever skal måle sig til bedre indeklima

- Derfor får de også et handlekatalog med forslag til, hvad de selv kan gøre. Det kan være, der skal implementeres en udluftningsordning, ligesom der i dag er ordninger til at feje og rydde op, siger hun.

I 2009 og 2014 blev der foretaget lignende undersøgelser af luftkvaliteten i klasselokalerne - dog i mindre skala og uden spørgeskema og koncentrationstest.

Her var resultaterne stort set ens: Over halvdelen af danske klasselokaler havde en CO2-koncentration over det acceptable niveau.

Det bliver muligt for skolerne at få deres unikke data efter forsøget. Lige som eleverne får et katalog med bud på, hvordan de selv, lærerne og skolen kan forbedre indeklimaet.