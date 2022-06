28-årig dømt i stor amfetamin-sag

Den 28-årige erkender at have været på Lidl's parkeringsplads på Banegårdsgade i Odder tilbage i april 2020, hvor han modtog de fem kilo amfetamin. Senere blev tre af de fem kilo overdraget til en person i Hadsten, mens resterende to kilo blev overdraget til en medgerningsmand.

- Jeg er meget tilfreds med, at et solidt og godt stykke efterforskningsarbejde har ført til, at den 28-årige nu er dømt en lang fængselsstraf for videreoverdragelse af en stor mængde amfetamin, siger Rasmus Gyldenløve Jensen, specialanklager i NSK, i en pressemeddelelse.