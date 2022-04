19,9 milliarder kroner overskudsskat ryger retur

Selvom det for mange er en festdag, bør dagen også bruges som anledning til at få set på sin forskudsopgørelse, påpeger Jan Møller Mikkelsen, underdirektør i Skattestyrelsen.

- Det er vigtigt at huske, at den overskydende skat er et udtryk for, at man har betalt for meget i skat i løbet af 2021.

- Mit råd til dem, der får penge udbetalt i dag, er derfor at tjekke, at forskudsopgørelsen for i år stemmer, siger han i pressemeddelelsen.

Afdrager på gæld

Borgere med gæld til det offentlige får dog ikke udbetalt pengene med det samme.

Den overskydende skat vil for dem i første omgang blive brugt som et afdrag på gælden, oplyser Skattestyrelsen.