19-årig faldt ud under kørsel

Ulykken fandt sted klokken 14.02 tirsdag eftermiddag på Østergårdsvej i Malling ud for Tulstrup.

En patrulje fra politiet besluttede på stedet, at studentervognen straks skulle have et kørselsforbud og indkaldes til syn.

Den 19-årige mand var angiveligt faldet ud af studentervognen, da et gelænder sad løst, fordi det ikke var monteret korrekt. Det oplyser Østjyllands Politi.