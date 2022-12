155 ton tungt specialtog vil lave støj i december

En skinnefræser sørger for at holde eventuelle revne i skinnerne nede ved at slibe dem.

Ved at slibe skinnerne gør man dem mere modstandsdygtige over for de trækspændinger, der opstår om vinteren.

Processen går meget langsomt, og toget kører i arbejdstiden kun ned mod 600 meter på en time.

Den kan fræse over en millimeter af per passage, og en revne skal typisk fræses 1-3 gange for at blive fjernet.

Banedanmarks Skinnefræseren er knap 44 meter lang og vejer 155 ton.