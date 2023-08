150.000 danskere bliver udsat for digital svindel

Håbet er, at jo mere opmærksomhed, der kommer på emnet, jo større er sandsynligheden for, at folk vil tænke sig ekstra om.

Det oplyser Det Kriminalpræventive Råd i sin nye kampagne. Den skal hjælpe danskerne med at gennemskue online svindel.

Hvert år bliver omkring 150.000 danskere udsat for digital svindel. En svindel der samlet løber op i et trecifret millionbeløb.

Falske e-mails, mytiske beskeder i indbakken og opkald fra folk, der udgiver sig for at være andre.

- E-handel vokser år for år og de offentlige myndigheder bruger digitale løsninger. Det gør, at vi som borgere i højere grad bruger de digitale løsninger.

- Vi bliver mere og mere digitale, og det bliver mere almindeligt, at rigtig meget foregår digitalt, siger han.

Bekræft identiteten på den, du er i kontakt med. Brug myndighedernes officielle kanaler, for eksempel hovednummeret, og hvis det er en person, du kender, så ring selv op på det nummer, personen normalt bruger.

Vær opmærksom på faresignalerne, hvis kommunikationen ændrer sig pludseligt eller virker anderledes end normalt, og hvis du føler dig presset til at handle hurtigt.

Lyt til din mavefornemmelse. Ofte vil du fornemme, at noget er galt.

Stop op og tag dig god tid, inden du klikker, betaler eller deler personlige oplysninger. Det er vigtigt at undgå forhastede beslutninger.

De fleste danskere oplever at blive udsat for digital svindel, når de handler på nettet. Her mister ofrene i gennemsnit 2300 kroner.

Ofrene for kontaktbedrageri mister i gennemsnit 8300 kroner og i nogle tilfælde flere hundrede tusinde kroner.

Erik Christensen pointerer, at i takt med den digitale udvikling bliver vilkårene bedre for dem, der svindler.

- Det er et stort problem for den enkelte, der bliver svindlet. Det behøver ikke nødvendigvis at være det, der fylder mest i statistikkerne, i forhold til når vi taler om kriminalitet generelt, siger formanden.

Kropssprog og mimik er oftest det, som vi mennesker bruger til at vurdere, om vi bliver snydt. Det er derfor, at digital svindel er særligt svær, lyder det i kampagnen.

Kampagnen fra Det Kriminalpræventive Råd kører på de sociale medier fra slutningen af august til oktober.