143 er indlagt med corona - laveste niveau siden oktober

Der er lørdag registreret yderligere 677 coronatilfælde, oplyser Statens Serum Institut.

Det er sket på baggrund af 198.204 PCR-prøver. Den er testformen, hvor man bliver podet i halsen.

Andelen af smittede blandt testede - den såkaldte positivprocent - er 0,34.

De to foregående dage har antallet af smittetilfælde været oppe over 1000.

Torsdag var der 1012 nye tilfælde, og fredag var der 1023 positive tilfælde.

Smitten ses mest blandt unge og unge voksne. Det er umiddelbart positivt for udviklingen af indlæggelser, vurderer Åse Bengård Andersen, der er ledende overlæge ved infektionsmedicinsk klinik på Rigshospitalet.

Der er dog stadig grund til at være påpasselig og holde afstand af hensyn til de mere udsatte borgere, mener hun.

- Vi holder stadig vejret lidt, fordi der er mennesker derude, hvor det vil være alvorligt at være smittet med corona, selv om de gør sig meget umage med at holde sig isoleret, siger Åse Bengård Andersen.

Antallet af indlagte coronapatienter falder med 14 til 143. Man skal tilbage til 30. oktober for at finde et tilsvarende antal indlagte.

Der er 30 personer indlagt på intensivafdelinger, og 16 af dem får hjælp af en respirator til at trække vejret.

Der er yderligere to coronarelaterede dødsfald. Totalt set er 2497 personer afgået ved døden, efter at de tidligere har haft påvist covid-19.

Det seneste døgn er der også foretaget 459.413 lyntest. De positive tilfælde herfra indgår først i de daglige smittetal, når de er bekræftet ved en PCR-test.

Det skyldes, at der er større usikkerhed forbundet med svarene fra lyntest.

Antallet af danskere, der har fået mindst ét vaccinestik mod covid-19, er lørdag opgjort til 25,3 procent.

14 procent har fået begge vaccinestik og regnes for færdigvaccinerede.

