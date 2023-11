100.000 flere end sidste år har tjekket forskudsopgørelsen

373.000 gange er der blevet logget ind på forskudsopgørelsen på skat.dk siden mandag aften, viser den seneste opgørelse fra Skattestyrelsen tirsdag aften cirka klokken 18.45.

Det er næsten 100.000 flere logins end sidste år på samme tidspunkt, og ifølge underdirektør i Skattestyrelsen, Jan Møller Mikkelsen, er der god grund til, at flere logger ind i år.

- Jeg tror bestemt, at de nye oplysninger om boligskatten har fået ekstra mange boligejere til at logge ind i år. Det er jo første gang, at man kan se sine boligskatter samlet på forskudsopgørelsen, skriver han i en mail til nyhedsbureauet Ritzau.

Sidste år var der ifølge Skattestyrelsen i samme periode foretaget knap 276.000 logins i samme tidsperiode.

På forskudsopgørelsen kan man se de oplysninger, som skattemyndigheden har registreret om næste års forventede indtægter og fradrag.

Og - som noget nyt kan boligejerne i år også se deres samlede, foreløbige boligskat i forskudsopgørelsen.

