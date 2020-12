1000 flere ansatte skal forbedre forhold i ældreplejen

FOA: Et reelt kvalitetsløft

Med mere faglighed og flere ansatte på ældreområdet samt en fremrykning af minimumsnormeringer tager regeringen og aftalepartierne endnu et skridt mod genopretning af velfærden, mener fagforeningen FOAs formand.

- Vi ser med forliget en villighed til ikke bare at lappe og vedligeholde, men faktisk at genoprette velfærden i Danmark. Velfærdsaftalen under Finansloven 2021 er et reelt kvalitetsløft og endnu en bevægelse i den retning, der blev sat med finansloven sidste år, siger Mona Striib, forbundsformand for FOA, i en pressemeddelelse.