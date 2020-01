Donerer brugte møbler væk: - Som at være julemand året rundt

Der er god mavefornemmelse i at forære møbler væk til organisationer og foreninger frem for at smide dem ud, mener CSR-direktør Steffen Max Høgh.

Når virksomheder flytter i nye lokaler, er det ofte vanskeligt at få de gamle kontormøbler til at passe ind. Men det betyder ikke nødvendigvis, at de er værdiløse. Faktisk kan møblerne få kæmpestor betydning for skoler, organisationer og foreninger, som kan genbruge dem – og det er godt for både samvittighed, miljø og økonomi.

Bygningen i Kannikegade i Aarhus husede tidligere Danske Bank. Nu er de flyttet og møblerne er blevet overflødige

I Kannikegade i Aarhus, hvor Danske Bank i mange år har holdt til, er flere end 1.662 møbler og planter blevet i overskud, efter at banken har bygget nyt domicil og indrettet det med helt nye møbler.

Donationer gavner klima, miljø og samvittighed

Som en del af aftalen med at indrette de nye lokaler har virksomheden Holmris B8 – med CSR-direktør Steffen Max Høgh i spidsen - påtaget sig opgaven med at komme af med de brugte møbler på en så bæredygtig måde som mulig.

Det handler om, at hvert eneste bord eller stol eller reol på en eller anden måde skal sættes i spil igen, og derfor smider vi kun ting ud hvis det er strengt nødvendigt. Steffen Max Høgh, CSR-direktør, Holmris B8

Og DET indebærer ikke en tur i stort brændbart. At smide gamle møbler og planter ud er nemlig hverken godt for miljøet eller økonomien. Faktisk er transporten i sig selv så omkostningstung, at det langt bedre kan betale sig for Holmris B8, at donere så meget væk som overhovedet muligt.

De mange møbler der passede så smukt i di historiske lokaler i Kannikegade, skal ikke flytte med til Danske Banks nye domicil

- Pointen er, at det kommer det til at koste rigtig meget at smide dem ud. Ved at give dem væk så sparer vi de penge. Og så giver det også en dejlig fornemmelse i maven at rende rundt og være julemand året rundt, lyder det fra Steffen Max Høgh, som ud over at være CSR-direktør hos virksomheden Holmris B8 også er fast kommentator på vores udsendelsesrække om østjyske virksomheder, der redder lidt af verden, foruden manden bag podcasten Bæredygtig Business.

PH's 'Koglen' kan sagtens give god indtjening, men det samme gør sig ikke gældende for brugte hæve-sænkeborde, kontorstole og planter.

Gør verden bedre, og tjen penge samtidig

Holmris B8 er med sine 420 ansatte landets største leverandør af erhvervsmøbler. I en årrække har de tilbudt kunder at opkøbe deres brugte møbler, når de køber nye. Enten med henblik på videresalg, som potentielle reservedele til nye møbler eller til at donere væk.

Erhvervsmøblevirksomheden Holmris B8 har en underafdeling, der udelukkende beskæftiger sig med, hvordan man mest bæredygtigt giver brugte møbler nyt liv.

Tidligere foregik denne del af forretningen gennem den selvstændige virksomhed 3R Kontor, men siden 2018 har enheden været en del af Holmris B8 under navnet Holmris B8 Circular, under ledelse af Steffen Max Høgh, hvis hjertebarn er cirkulær økonomi og bæredygtighed.

- Det er jo virkelig noget, der gennemsyrer alle de ting, som sker i vores dagligdag, fra det vi spiser, til det vi har på, til det som vi arbejder med. Så jeg kan ikke lade være med at tænke, at hvis man skal udvikle nye ting, hvordan kan man så gøre det i en retning der gør verden til et bedre sted, samtidig med at man tjener penge, siger CSR-direktøren.

Fornuftigt forbrug, genplantning og partnerskaber

Ved at sørge for at brugte møbler bliver gensolgt, omdannet til nye brugbare materialer eller doneret væk, lever Holmris B8 op til FN's verdensmål nummer 12, som i øvrigt er det verdensmål, som allerflest danske virksomheder lever op til. Desuden genplanter virksomheden en mængde træer - både i Aarhus og i Afrika - som kompensation for det træ de bruger til NYE møbler.

Der er et gigantisk potentiale for at gøre møbelbranchen mere cirkulær og bæredygtig. Steffen Max Høgh, CSR-direktør, Holmris B8

Et andet - og meget vigtigt - fokuspunkt for Holmris B8 er verdensmål nummer 17, som handler om partnerskaber. For der er, ifølge Steffen Max Høgh, ikke nogen af de globale problemer, som man kan håndtere alene. Hverken som verdens største virksomhed, som verdens største land eller for den sags skyld som verdens bedste uddannelsesinstitution.

Holmris B8 donerer møbler og planter til en række organisationer, skoler og foreninger der har stor gavn af de donerede varer.

- Det er, når vi går sammen i de her forskellige klynger i samfundet, at vi kan udvikle løsninger, som kan skabe noget unikt. De løsninger, vi kommer til at skulle leve af i fremtiden og dem, der redder miljøet på lang sigt, siger han.

Alle medarbejdere støtter op om opgaven

Det er ikke bare CSR-direktøren selv, der bekymrer sig om at sætte det mindst mulige aftryk på kloden. Optagetheden af bæredygtighed gennemsyrer hele organisationen hos Holmris B8, hvor alle medarbejdere, ifølge Steffen Max Høgh, arbejder helt bevidst med verdensmålene:

- Det handler om, at hvert eneste bord eller stol eller reol på en eller anden måde skal sættes i spil igen, og derfor smider vi kun ting ud hvis det er strengt nødvendigt. Ellers giver vi det væk eller forsøger at sælge det.

En samlet vision for verden er alfa og omega

FN's 17 bæredygtige verdensmål kan synes diffuse og måske mere antage form af en ønskeliste end en egentlig målsætning, men Steffen Max Høgh tøver ikke med at kalde målene alfa og omega for skabelsen af en fælles overordnet ramme:

Det er alfa og omega for at lykkes, at verden har en samlet vision for hvad der skal til, mener CSR direktør Steffen Max Høgh.

- Hvis vi ikke har en samlet vision, sådan så vi alle sammen arbejder i samme retning, jamen så er det jo lidt som en virksomhed, hvor der ikke er en god ledelse. Så arbejder folk lidt i alle mulige forskellige retninger, og du får ikke den der samlede knyttede hånd, som jo selvfølgelig slår hårdere, end hvis den er helt løs, forklarer han og undskylder kampsportsreferencen.

Møbelbranchen har et gigantisk potentiale.

Står det til Steffen Max Høgh, så går Holmris B8 forrest i kampen for at gøre deres egen branche LIDT mere bæredygtig:

- I europæisk standard estimerer man, at man smider over 10.000 millioner tons brugte møbler ud. Heraf bliver kun 10% genanvendt, så der er et gigantisk potentiale for at gøre møbelbranchen mere cirkulær og bæredygtig, slutter CSR direktør, bæredygtigheds-ekspert, kommentator og podcaster Steffen Max Høgh.