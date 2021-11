Vuggestue fyldt op til randen: - Vores børn sover i køkkenet

Frustrationen stopper dog ikke her. Politikerne og forvaltningen har nemlig meldt ud, at de mener, den bedste løsning lige nu er, at børnene bliver flyttet til en nedlagt daginstitution i Ørting. Det betyder, at forældrene skal køre omkring 8 kilometer hver vej for at hente og bringe deres børn.

- Vi har bil, så det er ikke noget problem. Vi kommer dog til at bruge en time ekstra på at hente og bringe hver dag. Det største problem er, at vores pige på to år, bliver hevet væk fra de vante omgivelser i Hou i to-tre måneder, for derefter at komme tilbage og begynde i børnehaven, og det er ikke optimalt, siger Lars Bo Jensen.

Han og andre forældre foreslå derimod, at kommunen blandt andet kunne investere i en pavillon, som kunne stå på Børnehusets grund eller bruger medborghuset, som er lige i nærheden af den nuværende daginstitution.