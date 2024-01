Undersøger mistænkeligt forhold i ejendom

Politi og ambulancer var mandag aften massivt til stede ved Aaparken og Kildegaardsparken i det centrale Odder, hvor de undersøgte et mistænkeligt forhold,

Spotfoto har taget billeder på stedet, der viser, at der var politi, ambulance og lægebil til stede.



Østjyllands Politi oplyser, at de klokken 18.40 er færdige med undersøgelserne og har trukket sig fra stedet igen. De ønsker dog ikke at kommentere på, hvad det mistænkelige forhold dækker over.