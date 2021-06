Ulla fik sit første job som 45-årig - sådan lykkedes det

Som 35-årig fik Ulla Kaas Zastrow endelig svar på, hvorfor hun har så svært ved at fastholde et job. Hendes to børn fik stillet diagnosen ADHD, og der gik det op for hende, at hun selv har samme diagnose.

- Det at mine børn fik at vide, at de havde ADHD, blev faktisk min redning. Da jeg fik diagnosen og medicinen, kunne jeg stille og roligt finde ud af, hvad jeg kan, siger hun.

Det blev vendepunktet for Ulla Kaas Zastrow, men forud ventede ti års kamp for at finde sin rette hylde på arbejdsmarkedet.

Det var nemlig ikke umiddelbart en succes for hende at være tilknyttet jobcentret hos Odder Kommune, men et nyt projekt gav hende håbet tilbage.