Torben har været træner for fire Tour de France-ryttere: - Vi har ingen voldsomme krav

Jonas Vingegaard, Kasper Asgreen, Anton Charmig og Christopher Juul-Jensen.

Fire ryttere der alle har det til fælles, at de i år har kørt Tour de France. Og så har de alle fire kørt i Odder Cykelklub i deres ungdomsår.

Torben Kristensen er formand i cykelklubben, og han kan huske alle rytterne fra deres ungdomsår.

Og selvom den bedste nu er Jonas Vingegaard, der i år har vundet Tour de France for anden gang, så det anderledes ud, da han kørte i Odder.

- Der er ingen, der havde set, at han skulle komme derhen, hvor han er nu. Det er der ikke, siger formanden.



Vil udvikle talenter

I Odder Cykelklub er der ingen profesionelle ryttere. Klubben har i stedet valgt at fokusere på frivillige kræfter, og det er måske hemmeligheden bag succesen.

- Der er ingen voldsomme krav for at være her, for det er på en frivillig basis, at vi kører. Vi fokuserer på at opbygge talenter. Vi har ikke nogen mulighed, eller ønske, for at lave top elite, fortæller Torben Kristensen.

Han er glad for, at klubben de seneste år har haft stor succes med at udvikle ryttere, der bliver professionelle.



- Vi kan bruge det i alle mulige sammenhænge, også for at berettige de mange timer vi bruger på det, at det giver mening, siger formanden.



Torben Kristensen håber især, at Jonas Vingegaards historie kan være til inspiration for de unge ryttere i klubben.

- De kan se, at selvom man måske ikke er den bedste som U15- eller U13-rytter, så kan man faktisk blive en rigtig dygtig cykelrytter.