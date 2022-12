Tilsagn om 84.000 kr.: Andele skal redde købmanden

Håbet er at få stillingen besat til foråret, og pengene skal gøre det lettere for et nyt bestyrerpar kan få midler til at starte op.

En ny købmand skal blandt andet kunne stille garantier over for leverandører, og der skal forhandles kontrakter med tips og lotto, fortæller formanden.

Ifølge ham er selve butikken topmoderne med rette faciliteter.

Det er en faldende omsætning og stigende priser på både varer og energi, som har fået den nuværende købmand til at lukke og slukke butikken fra årsskiftet. Det efterlader de 65 øboere uden et sted at købe dagligvarer.



Der kan købes andele for minimum 500 kroner, og der oprettes en hjemmeside i løbet af januar, hvor interesserede kan give tilsagn, og som løbende vil vise, hvor stort tilsagnene er.