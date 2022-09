Tålmodig kamp mod biogasanlæg kan måske bære frugt

Flere partier overvejer støtte

Der er dog håb at spore for borgerne i Torrild, for under debatten mandag viste det sig, at både Enhedslisten, Radikale og Konservative hælder til at lytte til borgerforslaget.

- Vi vil gerne have indført en respektafstand mellem beboelse og industrianlæg. For eksempel på to kilometer. Vi synes, det er alt, alt for tæt på, som man har snakket om det i øjeblikket, lød det blandt andet fra Enhedslistens Leif Gjørtz Christensen.