Sund og Bælt trækker Kattegat-udbud tilbage efter hård kritik

Sund & Bælt trækker et udbud om Kattegatforbindelsen tilbage efter hård kritik fra både politkere og foreninger.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Sund & Bælt.

- Udbuddet har dog givet anledning til debat, og for at undgå misforståelser har Sund & Bælt derfor valgt at trække udbuddet vedrørende rammeaftale om konsulentydelser tilbage, indtil der eventuelt foreligger en politisk aftale vedrørende yderligere undersøgelser af en Kattegatforbindelse, fremgår det af dagens pressemeddelse.

Hele balladen begyndte med, at Sund & Bælt sendte en rådgivningsaftale på omkring 20 millioner kroner i udbud uden at offentliggøre noget om det på deres egen hjemmeside eller orientere transportministeriet.

Transportminister Trine Bramsen skød ellers kommende undersøgelser midlertidigt til hjørne på et møde 15. juni 2022.

"Forundersøgelsen af Kattegat giver ikke grundlag for at igangsætte projektet. Således vil der ikke blive iværksat konkrete anlægsaktiviteter. Der er politisk opbakning til videre drøftelse af igangsættelse af yderligere undersøgelser af klima- og miljøkonsekvenser."

Transportordfører har ikke oplevet noget lignende

At Sund & Bælt så alligevel i september har sendt en rådgivningsopgave i udbud har fået politikere og foreninger til at råbe vagt i gevær.

- Det er topmærkeligt, hvorfor Sund & Bælt laver et udbud, som ingen politikere har bestilt. Der er tale om danmarkshistoriens største anlægsprojekt, så det giver ingen mening ikke lige at sikre sig politisk opbakning, inden man på egen hånd sætter sådan noget i gang," siger Andreas Steenberg, der er politisk ordfører for Radikale Venstre og opstillet i Østjyllands Storkreds.

Han har tidligere været transportordfører i 10 år og mindes ikke, han nogensinde har oplevet lignende.

- Det kan godt være, at Sund & Bælt juridisk har sit på det rene, men sådan her agerer man ikke med et så stort og vigtigt projekt i et folkestyre.

Andreas Steinberg hørte om udbuddet gennem medierne, fordi Sund & Bælt netop har gået stille med dørerne omkring udbuddet.

Rygter om udbuddet

En af dem, der har fået fingrene i udbuddet og delt det med medier og interessenter, er Lars Bagge Hommel-Nielsen, der er medlem af foreningen Nej tak til Kattegatforbindelsen og Højhastighedstog i Vestsjælland.

- Vi havde hørt til jungletrommer om at der skulle være et udbud. Jeg tænkte først, at det da ikke kunne være rigtigt, men at jeg lige hurtigt kunne tjekke det. Så søgte jeg på en portal, hvor alle udbud skal kunne findes, og der dukkede den op til min store overraskelse," siger Lars Bagge Hommel-Nielsen.

Han er mildest talt forundret over, at udbuddet ikke er blevet omtalt på Sund & Bælts hjemmeside.

- Jeg føler mig ført bag lyset og forstår virkelig ikke, at der ikke er blevet informeret om det. Politikerne bliver jo også trynet, når Sund & Bælt på den måde går enegang.Man skulle tro, Sund & Bælt gik til det her med lidt større ydmyghed og ærbødighed, siger han.

