Strømsvigt: Hel ø gået i sort

Strømmen er gået på kattegatøen Tunø.

254 kunder er ifølge netselskabet Konstants hjemmeside blevet afskåret fra strømmen fredag aften. Det forventes at tage flere timer, før strømmen igen vender tilbage, nemlig klokken 02.00 natten til lørdag.

Klokken 22.30 er meldingen på hjemmesiden, at strømafbrydelsen har ramt Tunø og dele af Samsø, og at der arbejdes på at lokalisere og udbedre fejlen, som har ført til strømafbrydelsen.

På Facebooksiden "Tunø Turist" er der flere lokale beboere, som skriver, at de har fået besked om, at strømmen først vender tilbage klokken 02.00.

Her fremgår det af flere opslag, at det tilsyneladende er hele øen, som er gået i sort.