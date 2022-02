Store besparelser rammer ældre: - Jeg synes, det er noget svineri

Også hos en af de frivillige foreninger i Odder, der tilbyder idrætsaktiviteter til ældre, og som allerede har mistet en del af sit tilskud, frygter man nu udsigten til endnu flere besparelser.

- Jeg er bange for, at os, der driver idræt for pensionister, ikke kan holde skrue i vandet. At der ikke er penge til eksempelvis halleje, siger Inna Bødker, der er formand for Odder Seniorgymnastik, til TV2 ØSTJYLLAND

Udvalgsformand: Besparelser er nødvendige

Enhedslisten har som det eneste parti i udvalget ikke tilsluttet sig alle de varslede besparelser.

- Nogle af tingene er sund fornuft og noget, man med forel kan gøre, og så er der der, hvor man laver direkte forringelser i servicen, og det kommer folk til at mærke, siger Leif Gjørtz Christensen, der er medlem af udvalget for Sundhed og Voksne i Odder Kommune for Enhedslisten, til TV2 ØSTJYLLAND.