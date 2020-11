Smittestigning i Odder: To folkeskoler ramt af corona-udbrud

Derfor er henholdsvis fem og to klasser på de to skoler nu sendt hjem i isolation, mens de bliver testet for COVID-19.

Odders borgmester Uffe Jensen (V) ser alvorligt på situationen, men oplyser desuden, at der ikke er nye lokale restriktioner på vej.

- Vi er i løbende dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, og de har ikke vurderet det nødvendigt at gøre yderligere lige nu. Men vi sover med støvlerne på og er klar til at rykke, hvis situationen forværres i den kommende tid, siger Uffe Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.