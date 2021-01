Silas og Aske skulle konfirmeres om fire måneder - nu er festdagen udskudt

Vil være i god tid

Odder Provsti meldte som et af de første i Østjylland ud, at alle konfirmationer i provstiet er udskudt.

Det har de blandt andet valgt, fordi flere forældre har henvendt sig med bekymring om, om det vil være muligt at holde en fest i april og maj.

- Vi oplever en stor træthed over, at få vores hverdag ændret med én eller to dages varsel. Nu har vi muligheden for at agere i god tid, og det synes vi, vi fortjener at give hinanden, siger Dorte Rebsdorf Sørensen, der er provst i Odder Provsti, til TV2 ØSTJYLLAND.

Provstiet har endnu ikke meldt nye datoer ud, men de håber, at konfirmationerne i Odder Kommune kan blive holdt i løbet af sommeren.

- Det er svært at spå ud i fremtiden, hvordan pandemien udvikler sig. Måske behøver vi slet ikke at rykke det. Måske er smittetrykket faldet i april, men måske har vi stadig udfordringer, så for at give en tryghed til alle parter, melder vi det allerede ud nu, siger provsten.