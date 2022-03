Sarahs læge har travlt - glæder sig over politisk fokus på lægemangel

Alle borgere skal, ifølge loven, kunne vælge mellem to praksisser inden for 15 kilometer fra, hvor de bor. Det kunne Sarah Rosendal ikke, men det skal fremover være muligt at vælge mellem flere læger helt tæt på sin bopæl, slår regeringen nu fast med en række nye forslag, der skal forbedre lægedækningen i de almene praksisser.

Det fremgår af forslaget fra Sundhedsministeriet, hvor der blandt andet bliver lagt op til økonomisk støtte til regionerne, så den kan ansætte flere læger i dækningstruede områder, men også flere studerende i de almene praksisser skal komme lægemanglen til livs.

Der er for travlt

Sarah Rosendal har allerede nu mærket, at hendes læge er fyldt op til grænsen med patienter. Lægen lukkede for tilgang af patienter, kort efter, at Sarah Rosendal flyttede til byen.

- Jeg har for eksempel allerede forsøgt at bestille tid hos min nye læge, og det har alligevel taget en måned, før der var en ledig tid, som kunne passe. Det siger også lidt om, at der er meget travlt, siger Sarah Rosendal til TV2 ØSTJYLLAND.