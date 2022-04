Østjysk par samler flere tons ind til særligt udsat gruppe i Ukraine

Det er både lokale virksomheder og private, som har doneret udstyr.

Og når hjælpen er sendt afsted, modtager han helt særlige billeder fra Ukraine.

- Vi samarbejder med en organisation, der hedder UPAW, som sender os billeder, når nødhjælpen når ind i landet. Det er rart at se, og en dokumentation for, at hjælpen rent faktisk når frem, siger han.

Dyrenes Beskyttelse: Drop de private indsamlinger

Også Dyrenes Beskyttelse har sendt hjælp mod dyrene i Ukraine, men kommer også med en klar opfordring.

- Det mest effektive er at donere med penge til organisationerne. Vi mener ikke, man bør samle ind privat, for der går mange ressourcer fra de frivillige, som skal sortere ved grænseovergange. Tid, som kunne være brugt på flygtninge eller dyr, siger Tina Engberg, fundraisingchef i Dyrenes Beskyttelse.

Organisationen har af sikkerhedsmæssige årsager besluttet ikke at gå ind i Ukraine for at hjælpe, men den har dyrelæger ved grænseovergangen, som hjælper dyrene.

Dyrenes Beskyttelse har ikke et overblik over, hvor mange der samler ind privat.

Stor sending på vej

I saksild er Peter Misfeldt ved at klargøre den sidste sending til Ukraine i denne omgang. Han fortæller, at lastbilen når frem til de byer, hvor hjælpen behøves mest. Men der er en udfording.