Rindom melder sig OL-klar på trods af skade

Den østjyske OL-sejler Anne-Marie Rindom indleder om to uger sit olympiske titelforsvar ved OL i Paris.

Det danske medaljehåb melder sig klar til at jagte en gentagelse på vandet ud for Marseille, selv om hun de seneste måneder har døjet med vedvarende betændelse i en tommelfinger-sene.

Hun er netop vendt hjem til Danmark efter fem dages sejladser i Marseille og føler sig godt tilpas.

- Der har slet ikke været noget med hånden, som har begrænset mig i det, som jeg skal lave, siger Anne-Marie Rindom.

- Jeg tror hele tiden, at jeg havde en idé om, at det ville gå væk, men det er det desværre ikke. Det vil måske tage to år. Men det vigtigste er, at det ikke kommer til at have nogen effekt på, hvordan jeg sejler båden, forklarer sejleren.