Rengøringsmedarbejder underviser i russisk: - Vi skal bruge folks kompetencer

Den drøm, arbejder både hun og Randlevskolen på, skal gå i oplevelse. Skolelederen er netop nu ved at hjælpe hende med at få godkendt sin uddannelse her i Danmark.

- Jeg risikerer, at jeg mister en hamrende god rengøringsmedarbejder, men hellere det end at have en ansat, der ikke får brugt sine kompetencer, siger Gunnar Friedrichsen.

Lige nu håber han dog på, at han kan holde på Oksana Starushchak lidt endnu. Hvis det russisk valgfag fortsætter med at være en succes, er planen, at eleverne om to år skal på studietur til et land, hvor der tales russisk.