Rådne gynger og legetøj med kvælningsfare: Daginstitution under skærpet tilsyn

Kommunen har derfor opstillet en række sanktioneringer, som i værste tilfælde kan betyde, at kommunen standser udbetalingen af det tilskud, som gives til daginstitutionen.

Sådan beskrives hverdagen for børnene i den private daginstitution Myretuen i Saksild, da kommunens folk kommer uanmeldt forbi og laver et tilsynsbesøg den 15. juni i år.

Derudover er der mange ting, som potentielt kan udgøre en sikkerhedsrisiko for børnene. På legepladsen findes der rådne gyngestativer og en smadret rude i en pavillon, som børnene kan skære sig på. Tilsynet kommer efterfølgende på besøg to gange, hvor de fysiske rammer stadigvæk ikke er i orden. På det tredje besøg er problemet udbedret.

Derudover er noget af legetøjet uhensigtsmæssigt for små børn blandt andet grundet risiko for kvælning.

Her fremgår det af tilsynsrapporten, at medarbejderne "gerne vil børnene", at børn, som er kede af det, trøstes, og at børnene har gode udenomsarealer. Derudover beskrives pædagogerne blandt andet som værende gode til at se og høre hvert enkelt barn, til at sætte lege i gang og til at hjælpe børnene med at falde til ro.

I 2022 var tilsynet på besøg i Myretuen på et anmeldt besøg i maj og derefter et uanmeldt besøg i december.

I 2015 besluttede byrådet grundet klager fra forældre og tidligere ansatte i Myretuen at sætte daginstitutionen under skærpet tilsyn.

'Stop nu det pyller'

Ved det seneste tilsynsbesøg den 15. juni i år beskrives personalet som opmærksomt og gode til at sætte ord på for børnene.

Dog ser tilsynet en voksen, som vrider et barns hænder fri fra en dukkevogn, samt et andet barn, der trøstes med ordene 'stop nu det pyller. Der er ikke nogen, der tager din sut'.

Derudover ser tilsynets medarbejder, at der i børnehaven sidder en dreng alene i et hjørne i et legehus. Der kommer en større dreng og råber ham ind i hovedet og kaster sten på ham.

Da han har siddet derinde i godt en halv time, henvender tilsynets medarbejder sig til personalet, som fortæller, at de har ledt efter ham, og mistænkt, at han var gået ud af lågen, for det gjorde han nemlig indimellem.

I løbet af dagen observeres flere børn i udsatte positioner, som ikke får hjælp. Samtidig er tilsynet bekymret for børnenes læring, udvikling og trivsel.

Store dele af personalet er uden uddannelse og ikke opmærksomt på at have kontakt ansigt-til-ansigt med børnene.

TV2 Østjylland har forsøgt at få en kommentar fra ledelsen af Myretuen, men ingen ønsker at udtale sig om sagen. Mandag tages sagen op i Udvalget for Børn og Skole i Odder Kommune, indtil da ønsker Odder Kommune ikke at drøfte sagen.