Protesterne fortsætter: Vil ikke gå i lortelugt

Protesterne mod et biogasanlæg fortsætter i den lille by Torrild i Odder Kommune. Søndag var cirka 50 lokale beboere mødt op i en af byens rundkørsler for at demonstrere mod projektet.

- Det kan måske være, at jeg slet ikke kan hænge mit vasketøj op uden for, og at jeg skal gå i en ... ja, i en lortelugt.

Sådan lyder det fra Gitte Lykke, der er en af kritikerne i Torrild.

Årsagen er det biogasanlæg, der muligvis skal anlægges lige uden for Torrild. Projektet - Odder Bioenergipark - er lige nu i forhøringsfasen og skal efter planen være del af en 106 hektar stor energipark, der inkluderer solceller.