Projekt er ikke lukket, mener Kattegatkomitéen

Ifølge Anna Dyrvig er det dog et forældet projekt, der ikke har gang på jord.



- Det er fra en tid, der ikke matcher i dag og slet ikke fremtidens behov, siger hun.

- Mine bekymringer går også på, at det er et projekt, der har en kæmpe klimabelastning. Det står til at udlede 3, 6 millioner ton CO2 alene i anlægsfasen - og det er vel at mærke CO2, der aldrig bliver hentet hjem igen. For de biler, der kommer til at køre på broen, hvis den bliver vedtaget, er biler, der ikke kører på fossile brændstoffer.



Bro anbefales at ligge ved østjysk landsby

Tilbage i 2018 blev den tidligere VLAK-regering og Dansk Folkeparti enige om at udmønte 60 millioner kroner til at gennemføre forundersøgelsen af en fast Kattegat-forbindelse.

Ifølge projektets hjemmeside, Kattegat.dk, estimeres en vejforbindelse at koste 60 milliarder kroner, mens en kombineret vej- og jernbaneforbindelse ville koste 110 milliarder kroner.



Tidligere på året anbefalede man på baggrund af den seneste undersøgelse, at forbindelsen skal gå nord for Hou ved Dyngby og over den sydlige ende af Samsø. Det har resulteret i flere protester og bekymringer hos de lokale.



- Det påvirker mig, at der er en masse mennsker, der bor fredeligt, der vil blive udsat for støj og lys, og det vil betyde mere mikroplast i havet. Vi lever i en verden, hvor denne her bro på ingen måde passer ind, siger Anna Dyrvig.