Politistation får flere betjente

Den lille politistation rykker desuden i nye lokaler hos Odder Kommune. En flytning der ventes på plads i august.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det er en politisk beslutning, at netop politistationen i Odder styrkes. Politidirektør Kirsten Dyrman siger, at det vil give konkrete fordele for borgerne i området:

Gode erfaringer med nærpolitistationer

- Det er ikke et af de mest belastede områder i Østjylland, men det har måske ikke været så godt dækket. Vi har også et sommerland derude, hvor mange kan have brug for at henvende sig til politiet.

- De lokale borger vil i højere grad kunne få fat i betjentene, når de har brug for hjælp, siger Kirsten Dyrman, politidirektør i Østjyllands Politikreds, til TV2 ØSTJYLLAND.