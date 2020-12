Politiforlig sikrer 450 nye politibetjente - og en nærpolitienhed i Odder

Politiforliget sætter rammerne for politiet og anklagemyndigheden. Det skulle have været på plads allerede sidste år.



Men på grund af problemer i politiet og i anklagemyndigheden besluttede regeringen at udskyde forhandlingerne om en ny, flerårig aftale for politiet.

Venstre er ikke med i aftalen

Aftalen er indgået af Socialdemokratiet, DF, De Radikale, SF, Enhedslisten, De Konservative og Nye Borgerlige. Det er første gang, at Enhedslisten er med i et politiforlig.

Venstre er derimod ikke med i aftalen.

Ifølge Venstres retsordfører, Inger Støjberg, er finansieringen i aftalen, årsagen til at Venstre står uden for.

- Regeringen hæver skatter og afgifter for at betale for flere betjente. Man burde have set på, om de penge kunne være taget fra arbejdsløse indvandrere eller SU til udlændinge, siger Inger Støjberg.

Hun roser dog flere elementer i aftalen - blandt andet flere betjente.